Gesmold. Er hat sie nie gehört, völlige Stille herrschte um Ludwig van Beethoven, als er seine drei letzten Klaviersonaten komponierte. Im Auftaktkonzert zum zweiten Musikffest auf Schloß Gesmold ließ die Pianistin Elisabeth Leonskaja sie erklingen und beeindruckte die Klassikfans am Donnerstagabend mit überlegener Virtuosität und in die Seele treffender Interpretation.

Musikwissenschaftler füllen Bücher über die drei Sonaten Beethovens op. 109, 110, und 111. Taktweise werden sie analysiert und die Kompositionstechnik interpretiert. Sie hörend zu genießen ist nicht leicht, bündeln sie doch den Reichtum der Klassik, Erinnerungen an barocke Formen mit Ausblicken in die kompositorische Zukunft von Romantik bis hin in die Moderne.



Komposistionsdramatik

Auch wenn Beethoven mit diesen späten Sonaten den Zuhörern keine Melodien schenkt, die im Kopf bleiben, so sind sie doch voll davon, die E-Dur-Sonate vor allem im Variationensatz, dem Beethoven überschreibt: „Gesangvoll, mit innigster Empfindung“. Notenbild und Klang scheinen an einigen Stellen schon das vorwegzunehmen, was später bei Chopin selbstverständlich ist.

Choralartig und ein wenig mozartisch beginnt die Sonate As-Dur op. 110, entwickelt aber rasch eine ganz eigene Komposistionsdramatik mit einem Schlussatz voller Takt- und Tonartwechsel und vielen Spielanweisungen für den Pianisten. Ungewöhnlicherweise erklingt sogar eine dreistimmige Fuge, die von einem klagenden Arioso unterbrochen wird und nahezu triumphal endet, in voller Lautstärke fast die gesamte Tastatur umfassend.

Im Frühjahr 1822 beendet Beethoven die letzte seiner insgesamt 32 Klaviersonaten. Zweisätzig ist sie und schließt mit einem Variationensatz, der ungewöhnlich lang ist und die gesamte Kraft und Konzentration des Klavierspielers fordert.

Festivalleiter begeistert

Die russische Pianistin Elisabeth Leonskaja, die Grand Dame der Klavierkunst, trat als Solistin mit allen namhaften Orchestern und Dirigenten der Welt auf. Und diesen Reichtum an künstlerischer Erfahrung brachte sie mit nach Gesmold an den großen Bechsteinflügel in der Remise des Schlosses.

Sie muss nicht mehr jugendlich stürmisch interpretieren, sie muss Beethoven nicht als imposante Virtuositätsshow präsentieren. Im Gegenteil: ohne überbordenden Pathos, sondern durchsichtig und hingebungsvoll lässt sie die Zuhörer in Beethovens Herz schauen. Kraftvoll und nachdrücklich steigt sie in die schweren fortissimo-Passagen ein und nicht etwa lauthals drängend, was zu diesen Sonaten auch so gar nicht passen will.

Anzeige Anzeige

Ausdrucksstark in den romantischen Phrasen, leicht in den frühklassischen Motiven und überirdisch schön in den so schwer zu begreifenden klagenden Momenten des späten Beethovenwerks schenkte sie dem Auftakt des zweiten Musikfest auf dem Wasserschloß Gesmold einen Klavierabend der Extraklasse und internationales Flair gleichermaßen. Die Festivalleiter Nadia Mokhtari und Denys Proshayev zeigten sich ebenso begeistert wie Hausherrin Henriette von Hammerstein, die die Gäste dieses ersten Abends augenzwinkernd in der „Elsephilharmonie“ begrüßt hatte.

Die weiteren Termine des Klavierfestes auf Schloß Gesmold:

Samstag, 31.8., 18 Uhr: „Gesmolder Klaviermarathon“ mit Dinara Klinton, Russland, Ingmar Lazar, Frankreich und Oleg Poliansky, Ukraine.

Sonntag, 1.9., 13 Uhr:

Internationaler Wettbewerb für junge Pianisten. Neben Solistenpreisen des Musikfestes Schloß Gesmold vergibt das Publikum einen Publikumspreis.

17 Uhr: Abschlusskonzert mit Nadia Mokhtari und Denys Proshayev