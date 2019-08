Alte Sägemühle in Oldendorf soll wieder hergestellt werden CC-Editor öffnen

Die alte Sägemühle in Oldendorf soll nach dem Brandschaden wieder hergerichtet werden. Foto: Simone Grawe

Melle. Die Zukunft der alten Sägemühle, die Sanierung des Bahnhofs in Westerhausen sowie Zuschussanträge verschiedener Organisation: Der Ortsrat Oldendorf wickelte in seiner jüngsten Sitzung mehrere Themen ab, und das in einer kurzen Zeit.