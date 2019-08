Melle. Der erbitterte Streit zwischen Landwirten und Bürgern in Oldendorf, der um den Bau eines Schweinemaststalls entbrannt war, beschäftigte am Donnerstag den Ortsrat. Der möchte sich nun dafür einsetzen, dass ein Mediator den dörflichen Frieden wieder herstellt.

Die Fronten sind verhärtet, Emotionen kochen hoch: Um das dörfliche Klima ist es gegenwärtig in Oldendorf nicht gut bestellt. Das wurde während der Einwohnerfragestunde deutlich, in der sich mehrere Redner zu der Aktionsveranstaltung äußerten, die am vergangenen Samstag wegen verbaler Attacken, Schuldzuweisungen und Beschimpfungen für Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Auslöser sind die bereits genehmigten Pläne von Landwirt Dirk Wesseler, der einen Schweinemaststall für mehr als 1500 Tiere errichten möchte. Besorgte Landwirte befürchten in diesem Zusammenhang Lärm- und Geruchsbelästigung, höhere Nitrat- und Feinstaubwerte sowie einen höheren CO 2 -Ausstoß. Sie haben sich als Bürgerinitiative unter dem Motto: "Wir lassen uns Oldendorf nicht versauen" zusammengeschlossen. Unterstützung finden die Bauern zudem vom Unternehmer Walter Huning, der den Landwirten mit der Initiative "Pro Landwirtschaft" beistehen möchte.

Rüder Umgangston

Besorgte Landwirte, verunsicherte Bürger und ein Schweinemäster, der sich weiterentwickeln möchte: Gegensätzliche Positionen prallen aufeinander, wobei im Fall der Info-Veranstaltung am vergangenen Samstag der Umgangston nicht gerade zimperlich war.

Welche Rolle kann der Ortsrat in dieser verfahrenen Situation übernehmen? Kann er vermitteln?

"Die Verfeindung zwischen Bevölkerung und Landwirten nimmt kriminelle Züge an. Kann der Ortsrat schlichten?" fragte Jürgen Reinke.

"Wir als Ortsrat sind bei der Aktionsveranstaltung nicht dabei gewesen. Schade und sehr traurig, dass die Emotionen so hochgekocht sind. Ich habe im Moment keine Antwort, wie wir das wieder glatt kriegen, die Fronten sind zu verhärtet", entgegnete Karin Kattner-Tschorn. Der Ortsrat könne nur appellieren, sich so zu verhalten, dass es nicht zur Eskalation komme: "Gewisse Dinge brauchen Zeit. Manche Wege dauern. Wir als Ortsrat setzen uns mit Leib und Seele für den Ort ein, wir sind die Basis und euer Sprachrohr, aber es sind uns Grenzen gesetzt", führte die Ortsbürgermeisterin aus.

Schwebendes Verfahren

Zu den Planungen zum Bau des Schweinemaststalls wollte sie sich mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern: "Es ist ein schwebendes Verfahren, dazu kann ich inhaltlich nichts sagen. Wir als Ortsrat sind raus", betonte Karin Kattner-Tschorn. Es gelte jetzt, einen Konsens zu finden, um die schwierige Lage zu entschärfen.

"Letztlich geht es auch darum, dass die Landwirte durch ihren Interessenverband nicht genug repräsentiert sind", meldete sich ein weiterer Zuhörer zu Wort, und ein anderer bemerkte: "Wir sind nicht generell gegen den Schweinestall, sondern nur gegen den Standort".

Hinrich Lau bemängelte, dass der Ortsrat bei der Info-Veranstaltung nicht präsent war: "Die Veranstaltung hat sehr polarisiert, schade, dass sich kaum jemand hat sehen lassen. Für die Zukunft wünsche ich mir konstruktive Gespräche. Ist der Ortsrat bereit, diesen Rahmen zu bieten?"

Anja Lange-Huber (CDU) regte in diesem Zusammenhang das Einschalten eines Mediators für den richtigen Weg. Dieser könnte dafür sorgen, dass der dörfliche Frieden wieder hergestellt wird. Diesem Vorschlag stimmte der Ortsrat zu. In ihrem Schlusswort appellierte Karin Kattner-Tschorn, das jeder nachdenken und in sich gehen möge, damit sich ein derart freches, aggressives, desolates und trauriges Verhalten nicht wiederholen möge.