Melle/Osnabrück. Wegen Körperverletzung und Beleidigung ist ein 47-jähriger Meller vom Amtsgericht Osnabrück zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Der in Polizeiakten einschlägig bekannte Täter soll einen früheren Mieter mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und mit üblen Beschimpfungen gekränkt haben.



Mietstreitigkeiten

Bei dem Vorfall aus dem November 2018 ging es um Mietstreitigkeiten. Der Vermieter soll seinem Mieter vorgeworfen haben, Kosten für Renovierungsarbeiten in Höhe von 750 Euro schuldig geblieben zu sein.

Auf dem Hof einer Moschee habe der Beschuldigte nach dem Vormittags-Gebet seinen 49-jährigen Mieter mit den Worten empfangen: „Du hast meine Wohnung demoliert und ich habe sie renoviert“. Dann habe er ihm den Schlag gegen den Kopf verpasst und mit „Sohn einer Hure“ bezeichnet.

Außerdem hätte er noch die verstorbene Mutter und die ebenfalls verstorbene Schwester des 49-Jährigen mit unflätigen Worten beleidigt. Der Mieter, der eine Rötung im Gesicht verbunden mit leichten Kopfschmerzen davongetragen habe, sei danach von mehreren Besuchern der Moschee geschützt worden und stark verängstigt gewesen.

Er hätte direkt nach dem Vorfall die Polizei in Melle aufgesucht und den Beamten das Vorgefallene geschildert. „Niemand hat mich je so gedemütigt“, so sein Schluss.

Todesdrohungen

Doch damit nicht genug: Am Nachmittag seien die beiden Männer im Umfeld der Moschee noch einmal aufeinander gestoßen. Der Geschädigte hätte den Täter aus einem Fenster des Cafés heraus angesprochen, worauf dieser in den Raum gestürzt wäre und ihn mit den Worten „Mit deinem Bart werde ich den Boden wischen“ bedroht hätte.

Anzeige Anzeige

Auch hätte er Todesdrohungen gegen den Mieter ausgesprochen. Aus der Abwehrhaltung hätte der Angesprochene einen Fußtritt gegen ihn versucht, sei aber dabei hingefallen.

In den folgenden Wochen habe der Vermieter auch über einen Mittelsmann über das Internet versucht, seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen – aber ohne Erfolg: „Ich habe nichts demoliert. Die 750 Euro zu verlangen, ist nicht sein Recht“, beteuerte der ehemalige Mieter.

Von beiden Vorfällen waren von stationären Kameras Videoaufzechnungen gemacht worden. Richterin und Anwälte sahen sich die Aufnahmen während der Verhandlung an.

„Das ist ein klarer Fall von Selbstjustiz“, erklärte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, in dem er auf die Tatbestände von Bedrohung, (leichter) Körperverletzung und Beleidigung verwies.

2 Jahre Bewährungsfrist

Der Anwalt des Angeklagten machte deutlich, dass keine Verletzung bei dem Angegriffenen nachgewiesen sei die Bedrohungen sehr zweifelhaft seien und der Fußtritt von dem Kläger ausgegangen wäre.

Die Richterin verurteilte den Angeklagten nach vorheriger Einigung der Parteien zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 800 Euro. Die Bewährungsfrist läuft über zwei Jahre.