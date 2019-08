Melle. Die 17. Meller Stadtmeisterschaft im Badminton wurde jetzt vom SuS Buer ausgerichtet. Die Teilnehmer boten spannende Matches in allen Klassen.

Tobias Brockhoff und Bettina Krachudel (beide SC Melle) und auch Marcel Pabst (SuS Buer) gewannen je zwei Titel: Brockhoff setzte sich im Herrendoppel der Turnierklasse gemeinsam mit Pabst durch. Zudem behielten Brockhoff und Krachudel gemeinsam im gemischten Doppel der Turnierklasse die Oberhand. Krachudel war überdies im Damendoppel erfolgreich. Und Pabst entschied zudem das Herreneinzel für sich.

Am Freitag wurden beim SuS Buer Damen-, Herrendoppel und gemischtes Doppel der Turnierklasse sowie der Hobbyklasse mit 23 Teilnehmern durchgeführt, am Samstag folgten die Damen- und Herreneinzel ebenfalls in der Turnier- und der Hobbyklasse mit 15 Teilnehmern sowie am Sonntag die Jugend- und Schülereinzel mit 20 Teilnehmern.

Packende Drei-Satz-Matches nicht nur um Platz eins lieferten sich bei den Mädchen U19 Anna Bernhardt gegen Benita Ströker in der Hauptrunde (beide SuS Buer) sowie Benita Ströker gegen Marina Gärtner (beide SuS Buer) um Platz drei und Laura Klassen gegen Jana Meyer (beide SuS Buer) um den fünften Rang. Bei den Jungen U15 ging es zwischen Tobias Klußmann (TSV Westerhausen) und Jannik Ströker (SuS Buer) im Gruppenspiel wie bei den Jungen U17 zwischen Elias Ahlemeier und Anton Arndt (beide SuS Buer) im Finale hoch her.

Teils dramatisch wurden die Drei-Satz-Matches bei den Herren der Turnierklasse im Kampf um Platz eins zwischen Marcel Pabst (Buer) und Tobias Oelschlägel (SC Melle) sowie um Platz drei zwischen Daniel Bauer und Tobias Brockhoff (beide SC Melle). Im Mixed der Turnierklasse wurde beeindruckend gekämpft zwischen Svenja Böhmann/Roman Geile (beide SCM) und Nicole Fassunge Westerhausen)/Jens Henke (SCM).

Beim Herrendoppel in der Turnierklasse lieferten sich André Klingemann/Roman Geile (SC Melle) gegen Jonas Bietendüwel/Merlin Ahlemeier (Buer) sowie Klingemann/Geile gegen Tobias Oelschlägel/Jens Henke (alle SC Melle) einen großartigen Abnutzungskampf in den Gruppenspielen. Und auch das Damendoppel bot aufregende Spiele, insbesondere bei der Paarung Laura Klassen/Larissa Bußdieker (Buer) gegen Anna Schröder/Sina Fuchtmann (Westerhausen).

Die Meller Stadtmeister im Badminton:

Anzeige Anzeige

Herrendoppel Turnierklasse: Marcel Pabst (SuS Buer), Tobias Brockhoff (SC Melle) ; Damendoppel Turnierklasse: Bettina Krachudel (SC Melle), Svenja Böhmann (SC Melle); Gemischtes Doppel Turnierklasse: Bettina Krachudel (SC Melle), Tobias Brockhoff (SC Melle);

Herrendoppel Hobbyklasse: Günther Kleinschmidt (SuS Buer), Elias Ahlemeier (SuS Buer); Damendoppel Hobbyklasse: Annette Freese (Buer), Benita Ströker (Buer); Gemischtes Doppel Hobbyklasse: Karina Witte (TSV Westerhausen), Thomas Möhring (TSV Westerhausen);

Herreneinzel Turnierklasse: Marcel Pabst (Buer) ; Dameneinzel Turnierklasse: Nicole Fassunge (Westerhausen); Dameneinzel Hobbyklasse: Annette Freese (Buer);

Jungen U9: Niklas Klußmann (TSV) ; Jungen U11: Maximilian Arndt (Buer); Jungen U13: Phil Kleine-Piening (SC Melle); Jungen U15: Nick Niebäumer (Buer); Jungen U17: Elias Ahlemeier (Buer); Mädchen U13: Aileen Drees (SC Melle); Mädchen U17: Finja Melzer (Buer); Mädchen U19: Larissa Bußdieker (Buer).