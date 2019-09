Biologische Vielfalt ist in Melle Trumpf CC-Editor öffnen

Ein Tummelplatz für Bienen und Insekten: Anke Kuddes vom Umweltbüro weist auf einer Blühfläche in Buer auf die Artenvielfalt hin. Foto: Simone Grawe

Melle. Roter Klatschmohn, weiße Margeriten und blaue Kornblumen: Auf mehreren öffentlichen Grünflächen in der Meller Innenstadt und in den Stadtteilen blüht und summt es: Nachdem die Stadt dem "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt" beigetreten ist, wurden an zehn verschiedenen Standorten Blühflächen angelegt.