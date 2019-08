Melle. Rasche „Absegnungen“ der nächsten Verfahrensschritte bei den Bebauungsplänen Firmenzentrale Huning, Papenbrede Gesmold und Hafermaschsiedlung Melle waren die wesentlichen Inhalte im öffentlichen Teil der 70-minütigen Planungsausschuss-Sitzung am Mittwochabend in Melle.

Außerdem gab es „Controllingberichte“ und Sachstands-Informationen zu langfristigen Projekten wie Neue Mitte Nord und Marktplatz/Haferstraße. In der Einwohnerfragestunde wies Markus Osthues darauf hin, dass er zur Planung der Neuen Mitte Nord von der Verwaltung immer noch keine Antworten erhalten habe. Auch auf der lange nicht aktualisierten Internetseite gäbe es keine Angaben zum Verkehrskonzept, zu Überschwemmungsgefahren oder zur Begutachtung der Häuser, ergänzte der Anwohner.

„Dann sind Sie auf dem gleichen Informationsstand wie wir, denn der Architekten- und Ideenwettbewerb ist ja noch keine konkrete Planung“, antwortete der Ausschussvorsitzende Axel Uffmann (SPD). Bauamtsleiter Rainer Mallon kündigte für den kommenden November die Vorlage des ersten Bebauungsplan-Entwurfes an, auf dessen Grundlage dann Vorschläge, Ergänzungen, Einwendungen und Anregungen diskutiert werden könnten. Mit dem Beginn der Erschließung des Baugebietes könne Ende 2020 oder 2021 gerechnet werden, erklärte Stadtbaurat Holger Clodius unter dem späteren Tagesordnungspunkt „Projektcontrolling Neue Mitte Nord“.

Ernsthaftes Interesse?

„Hat die Stadt ein ernsthaftes Interesse an einem nachhaltigen Gewerbegebiet südlich der Gesmolder Straße in Drantum?“, wollte Achim Kruckemeyer von der Bürgerinitiative „Grün statt Grau“ wissen. „Wir wollen heute im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung über die Anregungen der Initiative diskutieren, demnächst erfahren Sie mehr“, vertröstete Uffmann die insgesamt vier anwesenden Vertreter der engagierten und konstruktiv auftretenden Anwohnerschaft.

Einstimmig bei einer Enthaltung von Peter Spiekermann (UWG) befürwortete der Ausschuss die Änderung eines Bebauungsplanes für das Firmengelände Huning am Autobahnanschluss Melle-West. Das Unternehmen will eine weitere Halle im südlichen Teil des Grundstückes direkt neben einem Regenrückhaltebecken errichten. George Trenkler (Grüne) bezweifelte, dass die Kapazität des Rückhaltebeckens ausreicht, was Bauamtsleiter Rainer Mallon bestätigte. Mit Blick auf die Hochwassergefahren für Melle-Mitte forderte Silke Meier (Grüne) eine „groß genug dimensionierte Regenrückhaltung“, und Annegret Mielke (SPD) beharrte auf der präzisen „Umsetzung der vorher geschlossenen Durchführungsverträge“.

"In Absprache mit und"

„Da die Stadt plant, in dem Bereich am Strothbach mit einer neuen Baumaßnahme ein wesentlich größeres Stauvolumen zu schaffen, hat das Unternehmen in Absprache mit uns mit der Umsetzung gewartet“, erläuterte Mallon. So könne eine viel bessere Lösung erreicht werden, in die auch Solarlux einbezogen werde. Auf die aufwendige und schwierige Pflege des Strothbaches wies Johannes Marahrens (FDP) hin, Mallon kündigte die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes für den Bach an.

Die einjährige Verlängerung der Veränderungssperre im Bebauungsplan Hafermaschsiedlung befürwortete der Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung einstimmig. Damit solle eine städtebaulich geordnete Nachverdichtung begünstigt werden, erklärte Stadtplaner Alexander Reuschel. „Bislang mussten zwei Bauanfragen zurückgestellt werden“, ergänzte Mallon.

Das Projektcontrolling zur „Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“ zeige, dass sich dort bisher noch keine klare Zielrichtung abzeichne, meinte Annegret Mielke.