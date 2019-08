Melle. An diesem Samstag steigt wieder das „Rock bei Kurt“ Festival in Gesmold. Neben lokalen Bands wie „Tomb Of Giants“ und „High-Proof“, stehen auch international erfahrene Bands mit hochkarätigen Tribute-Shows in den Startlöchern, unter anderem die italienische Queen- Coverband „Vipers“

Bereits um 13 Uhr öffnet das 2019-er „Rock bei Kurt“ Festival seine Pforten auf dem Open-Air-Gelände "Dratum Rock City" am Holter Weg. Ab 14 Uhr startet ein Musikprogramm mit insgesamt zehn verschiedenen Bands bis spät in die Nacht hinein. Der Programmablauf kann auf der Webseite www.rock-bei-kurt.de heruntergeladen werden.

Das Portal der Online-Tickets ist bis zum 30.08.2019, 18 Uhr geöffnet. Das seit den neunziger Jahren stattfindende Festival verdankt seinen Namen dem Vater eines der Organisatoren. Kurt stellte 1993 bei der Suche nach einem geeigneten Gelände bereitwillig die Wiese neben seinem Haus zur Verfügung. Dort wurde fortan für einige Jahre kräftig gerockt, unter anderem mit der Heavy-Metal-Band „Gamma Ray“ und der Osnabrücker Band „Die angefahrenen Schulkinder“.

Hochkarätige Bands

In diesem Jahr treten The Vipers, die Fly Fighters, Blink Day, Venterra, High Proof, AllNine Yards, Roar!Machine, Spinoza, Tomb of Giants und Stormeagle auf.

Das zehnjährige Jubiläum im Jahr 2003 war jedoch das letzte Event auf der durch die steigenden Besucherzahlen mittlerweile zu klein gewordenen „Kurt-Wiese“. Zehn weitere Jahre mussten die Rock-Fans der Region warten, bis im Jahr 2013 der Gesmolder Ortsteil Dratum erneut zur Pilgerstätte für Musikliebhaber der härteren Musikrichtungen wird. Erstmals wurde ein neuer, größerer Austragungsort genutzt, unweit der ursprünglichen Wiese, idyllisch gelegen, am Fuße der Dratumer Berge zwischen Wald und Feldern. Das zur Bühne hin abschüssige Gelände erwies sich wie geschaffen für ein Festival. Kostenlose Parkplätze in ausreichender Zahl auf einer nahegelegenen Wiese sorgen für eine entspannte An- und Abreise.

Ein weiterer Trend aus der großen Festival-Welt hat mittlerweile auch „Rock bei Kurt“ erreicht: das Sammeln von Festival T-Shirts. Beim letzten Mal waren die angebotenen Shirts in den meisten Größen bereits am Nachmittag vergriffen. In diesem Jahr werden zu dem gewohnten Schriftzug auch T-Shirts mit dem neuen Logo präsentiert. Im Bühnenbereich finden ebenfalls optische Veränderungen statt, die das neue Kurt-Logo abbilden.