Melle. Unter neuer Leitung startet die Minikapelle Wellingholzhausen nach der Sommerpause in die zweite Jahreshälfte. Renate (Nati) Stieve-Dawe hat den Taktstock und damit die musikalische Leitung der Gruppe übernommen.

Unterstützung bei organisatorischen Fragen der Minikapelle erhält sie in altbewährter Weise von Gabi Harig. Die Minikapelle ist neben der Jugendkapelle eine Nachwuchsabteilung der

Heimatkapelle und gibt Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren die Möglichkeit, gemeinsam auch vor Publikum zu musizieren.

Als Trompeterin ist Renate Stieve-Dawe seit über 35 Jahren in der Heimatkapelle aktiv. Daneben tritt sie in weiteren Formationen, wie zum beispiel der Straßenband „Brass-Buffet“ auf. Bereits eine Vielzahl von Kindern hat bei ihr die Trompete erlernt Insoweit hat sie auch in der Vergangenheit für stetigen musikalischen Nachwuchs gesorgt.

Musik hat für sie eine große Bedeutung, und als Ehefrau des langjährigen Dirigenten der Heimatkapelle,

Chris Stieve-Dawe, steht Musik auch in der Familie ganz an erster Stelle. Renate Stieve-Dawe übernimmt den Dirigentenstab von Andreas Lux, der über viele Jahre die

Minikapelle geleitet hat. Lux wird weiterhin für die Jugendkapelle sowie für die musikalische Arbeit der Heimatkapelle in der Grundschule verantwortlich sein. Mit dem Wechsel möchte sich die Heimatkapelle im Bereich der musikalischen Leitung noch breiter aufstellen. Dies soll auch durch einen intensiven Austausch der drei Dirigenten Jan Mons (Heimatkapelle), Andreas Lux (Jugendkapelle), und

Anzeige Anzeige

Renate Stieve-Dawe (Minikapelle) erreicht werden. Weitere Infos unter ausbildung@heimatkapelle.de.