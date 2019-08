Rödinghausen. „Allein in der Sauna“, so heißt das Theaterstück, das beim Kulturfrühstück am Sonntag, 1. September, um 11 Uhr in Rödinghausen aufgeführt wird.

Der Schauspieler und gebürtige Rödinghauser Jan Schuba beschäftigt sich in der Komödie von Frank Pinkus in einem komödiantischer Monolog mit dem Zusammenleben zwischen Frau und Mann und allem, was dieses häufig so verkompliziert.

Karl-Heinz König (Jan Schuba) ist Anwalt, glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und eine 22-jährige Geliebte mit den richtigen Kurven. Alles scheint perfekt! Der wöchentliche Saunabesuch zur Entspannung gestaltet sich dieses Mal allerdings etwas anders. Sein penibel eingerichtetes Leben gerät ins Wanken, als sich Kalle „Allein in der Sauna“ wiederfindet.

In einer Abrechnung mit sich selbst muss er feststellen, dass längst nicht alles so perfekt ist: Schon die neue Brille ist ein untrügliches Zeichen für das fortschreitende Alter, manche Tests im Krankenhaus sind einfach demütigend, und wenn der Psychiater das Problem über eventuell zu klein geratene Körperteile auf eigenwillige Weise lösen will, hilft nur noch Flucht. An diesem Abend merkt Karl-Heinz König, dass sein eigentlich klar gezeichnetes altes Männerbild auf der Kippe steht …

Jan Schuba studierte nach seinem Magister-Abschluss in Theater-, Film- und Publizistikwissenschaft Schauspiel an der Schauspielschule Mainz. Seitdem führten ihn seine beruflichen Stationen unter anderem an das Theater Hagen, das Staatstheater Saarbrücken, die Oper Bonn, die Mainzer Kammerspiele und das Schauspielensemble von Tui Cruises. Seit 2012 sitzt er auch auf dem Regiestuhl und hat mehrere Produktionen für das Frankfurter Theater Skyline und das Stadttheater Trier inszeniert.

2017 rief er mit seiner Kollegin Angela Scochi das Ensemble Theater Beflügelt ins Leben, 2018 beendete er seine Zusatzausbildung zum geprüften Kulturmanager an der Deutschen Akademie für Management. Darüber hinaus ist er in Film- und TV-Produktionen zu sehen und steht als Sänger im Galabereich auf der Bühne. pm/nw

Karten gibt es an der Tageskasse.