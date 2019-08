Kombination kommt an: Radrennen und Kartslalom in Melle CC-Editor öffnen

Die Fahrer freuten sich über beste Bedingungen beim Radrennen im Bereich Rottwiese. Foto: Heinrich Piper

Melle. Beste Bedingungen herrschten am Sonntag beim zweiten Doppelschlag aus Radrennen und Kartsport an der Rottwiese in Melle: 130 Starter beim Kriterium der Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück gaben auf gut zu befahrendem Asphalt mächtig Gas; auch beim Kartslalom des AC Melle wurde aufs Pedal gedrückt.