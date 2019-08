Melle. Der Kulturring Melle hat eine positive Bilanz über die Spielzeit 2018/2019 gezogen.

„Die Uraufführung der Meller Symphonie aus Anlass der 850-Jahr-Feier zählte zweifellos zu den Höhepunkten“, resümierte der Vorsitzende Ulrich Blankenfeldt während der gut besuchten Mitgliederversammlung in der Alten Posthalterei. Mit der finanziellen Unterstützung des Kompositionsprojektes habe der Kulturring „etwas Gutes für das Stadtjubiläum getan“.

Blankenfeldt regte an, das von Sebastian Lange geschaffene Notenwerk auch in Zukunft öffentlich aufzuführen. „Es wäre schade, wenn die Komposition in der Versenkung verschwindet, ist Melle doch eine der wenigen Städte, die mit einer eigenen Symphonie aufwarten kann“, verdeutlichte der Vorsitzende.

Neujahrskonzert punktet

In seiner Rückschau auf die abgelaufene Saison ging der Redner im Detail auf die Veranstaltungen und die damit verbundene Mitgliederbefragung ein. „Wir boten den Besuchern auch dieses Mal Gelegenheit, die Veranstaltungen mit Noten zu bewerten“, erläuterte Blankenfeldt. Das beste Ergebnis habe dabei erneut das traditionelle Neujahrskonzert mit der Note 1,08 erzielt, gefolgt vom Konzert „Beziehungen – family clash“ im Rahmen der 32. niedersächsischen Musiktage (1,19). Es folgten die Komödien „Frühstück bei Monsieur Henri“ (1,59), „Willkommen bei den Hartmanns“ (1,63)und „Paulette“ (1,69) sowie die Schauspiele „Lehman Brothers“ (2,00), „Hexenjagd“ (2,53) und „Auerhaus“ (3,21). Zudem gab es losgelöst vom Programm zwei Sonderveranstaltungen: Ein Konzertabend „Von Mondschein und Tagträumen“ mit der Sopranistin Ulrike Van Cotthem und dem Pianisten Gaswan Zerikly sowie die Uraufführung der Meller Symphonie.

Saubere Buchführung

Wie ist es beim Kulturring um die Finanzen bestellt? Eine Antwort gab Geschäftsführer Karl-Wilhelm Möller, dem Kassenprüfer Friedrich Hoppenbrock eine „ordentliche und saubere Buchführung“ bescheinigte.

Im weiteren Verlauf der Versammlung beschlossen die Mitglieder, die Preise für das Abonnement um fünf Euro zu erhöhen, und zwar auf 110 Euro im ersten Rang, auf 100 Euro im zweiten und auf 90 Euro im dritten Rang.

In die Spielzeit 2019/2020 startet der Kulturring am Sonntag, 8. September, um 17 Uhr, im Forum im Rahmen der 33. niedersächsischen Musiktage mit dem Konzert „Mut – Die musikalische Hintertreppe“. Danach folgen am Montag, 7. Oktober, die Komödie „Vincent will mehr“, am Mittwoch, 20. November, die romantische Komödie „Nathalie küsst“, am Mittwoch, 11. Dezember, die Komödie „Eine Stunde Ruhe“, am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr, das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Göttinger Symphonie Orchester, am Dienstag, 28. Januar, das Schauspiel „Wunschkinder“, am Dienstag, 25. Februar, die ernste Komödie „4.000 Tage“ und am Donnerstag, 16. April, die Komödie „Diese Nacht oder nie“.

Charles Brauer kommt

„Wir freuen uns sehr, darüber hinaus eine Sonderveranstaltung präsentieren zu können“, stellte Ulrich Blankenfeldt fest. Er wies auf einen literarisch-musikalischen Abend hin, der am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr unter dem Motto „Die Nachtigall und die Rose“ in der Alten Stadthalle einen besonderen Kulturgenuss bietet. Für die Ausgestaltung dieser Veranstaltung konnten Charles Brauer (Text) und Christian Elsas (Piano) gewonnen werden.

Weitere Auskünfte zu Abonnements und Veranstaltungen gibt es in der Geschäftsstelle des Kulturrings bei Maren Kleine-König, Telefon 05422 965-330, und bei Astrid Voß, Telefon 05422 965-329.