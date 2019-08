Das Meller Weindorf soll beim Herbstfest 2019 größer werden als in den Vorjahren. Foto: Birgit Brüggemann/Werbegemeinschaft Melle City

Melle. Livemusik auf mehreren Bühnen, ein Weindorf im XXL-Format sowie zusätzliche Zeiten zum Einkaufen – all das bietet das Meller Herbstfest am letzten Septemberwochenende 2019. Wir nennen in einer Übersicht alle Programmpunkte und Termine. Welche Band spielt wann und wo?