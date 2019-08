Das Übergangsmanagement mit den zuständigen Mitarbeiter für Melle : Fachberater für Schulverweigerung Ingo Helbrecht, Kerstin Hüls von der Servicestelle Schule-Wirtschaft, Bereichsleiterin Susanne Steininger sowie die Ausbildungslotsinnen Kristina Steinhake und Christina Kursch (von links). Foto: Maß-Arbeit / Eckhard Wiebrock

Melle. Pia (Name auf Wunsch der Schülerin geändert) war in der achten Klasse, als sie zum ersten Mal mit der Maß-Arbeit Kontakt hatte. In einem Workshop an der Oberschule Buer in Melle lernte sie die Ausbildungslotsin Christina Kursch kennen. Die beriet sie später auch bei der Berufswahl und der Suche nach einem Praktikum.