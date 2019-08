Melle. Den ersten Preis beim Fotowettbewerb „Ausbildung in der Industrie“ haben jetzt Auszubildende der Solarlux GmbH aus Melle mit ihrer Momentaufnahme aus der Produktion gewonnen. Beim „Industrie-Dialog“ in Geeste nahmen Fabian Fiolka, Alexander Purat, Jannick Rahe und Marie Stapenhorst ihre Urkunden entgegen.

Fast 100 Auszubildende hatten mit Fotoapparat oder Smartphone dargestellt, wie sie ihre Ausbildung in der Industrie wahrnehmen.



Zum sechsten Mal hatten die IHK und der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IAV) den Fotowettbewerb im Rahmen ihrer gemeinsamen Kampagne „Industrie ist Zukunft“ ausgeschrieben. „Mit unserem Wettbewerb laden wir Auszubildende ein, ganz bewusst den Blick auf ihre Arbeitsplätze und Arbeitsumgebungen zu richten“, erläuterten IHK-Vizepräsident Matthias Hopster und IAV-Vorsitzender Olaf Piepenbrock in ihrer Gratulation.

Große Begeisterung

Das Siegerbild zeigt einen Auszubildenden beim Schweißen in der Schlosserei. Jannick Rahe ist angehender Industriekaufmann und Marie Stapenhorst duale Studentin im Bereich Betriebswissenschaften. Alexander Purat und Fabian Fiolka absolvieren Ausbildungen zum Konstruktionsmechaniker und zur Fachkraft für Lagerlogistik. „Wir haben mit großer Begeisterung am Fotowettbewerb teilgenommen. Nach reiflicher Überlegung kam für uns die Schlosserei in Frage, weil deutlich wird, dass der Auszubildende dort eine wichtige Rolle hat“, so die Wettbewerbssieger.

Der zweite Preis ging an Lina Philipp, Jana Reichel und Melanie Weber, die beim Osnabrücker Unternehmen Avermann Maschinenfabrik Ausbildungen zur Industriekauffrau bzw. Kauffrau für Büromanagement absolvieren. Sie fotografierten das „Arbeiten in der Lackierhalle“.

Erntekrone fotografiert

Macht eine Ausbildung in der Industrie Spaß? Darauf fanden Derk Schoolkate, Marcel Thien und Niklas Vernim mit ihrem Foto „Heiße Krone“ aus der Produktion der Bernard Krone Maschinenfabrik eine Antwort: „Auf unserem Foto ist eine ausgelaserte Erntekrone, das Markenzeichen unseres Unternehmens, zu sehen,“ so die Auszubildenden.

Der Wettbewerb war im Januar 2019 durch die IHK und den IAV ausgelobt worden. Zur Jury gehörten Vertreter des IAV, der IHK, Mediengestalter und ein Fotograf.