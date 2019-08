Die beiden Vorstände der kommunalen Arbeitsvermittlung MaßArbeit (von links): Siegfried Averhage und Lars Hellmers. Foto: MaßArbeit / Eckhard Wiebroc

Melle. In Melle ist die Maß-Arbeit in der Haferstraße zuhause: Sie ist eine von acht Außenstellen dieser kommunalen Arbeitsvermittlung des Landkreises Osnabrück. Was tun die eigentlich? In dieser Woche stellen wir im Rahmen der Aktionswoche des Deutschen Landkreistages die Tätigkeit der Maß-Arbeit vor.