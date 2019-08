Melle. Nach dem Bildband ist vor dem Bildband: Auch vor etwa drei Monaten das Buch „850 Jahre Melle: Stadtgeschichte aus der Vogelperspektive erschien“, vermochten die Herausgeber Jürgen Krämer, Anna-Margaretha Stascheit und Erdmute Wobker nicht abzusehen, dass diese Publikation in der Bevölkerung ein äußerst lebhaftes Echo finden sollte.

Die Resonanz auf dieses Buch fiel dermaßen positiv aus, dass in der Öffentlichkeit der Wunsch nach einem Folgeband entstand. Der Grund: Stand in dem bereits vorliegenden Bildband aus Anlass des Stadtjubiläums die Kernstadt Melle-Mitte im Fokus des Geschehens, so entsteht derzeit unter dem Dach des Vereins OsnabrückerLandKultur e. V. ein weiteres Buch, in dessen Mittelpunkt die Stadtteile Buer, Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzhausen, Gesmold und Oldendorf stehen – verbunden mit weiteren Impressionen aus Randbereichen des Stadtteils Melle-Mitte.

Aktuelle Luftbildaufnahmen

Bei der Umsetzung des Bildbandes setzen die Herausgeber auf die bewährten Akteure: Während der Fotograf und Sportpilot Thomas Strathmann in den vergangenen Wochen und Monaten etliche Male in die Luft ging, um aktuelle Luftbildaufnahmen anzufertigen, wird der Geograph Dr. Fritz-Gerd Mittelstädt in bewährter Weise die Erläuterungstexte zu den einzelnen Bildern verfassen.

Nachdem die Fotoflüge beendet waren, trafen sich jetzt Erdmute Wobker, Jürgen Krämer, Fritz-Gerd Mittelstädt und Thomas Strathmann bei herrlichstem Spätsommerwetter an einem besonderen Ort, um die Bildauswahl für das neue Buch zu treffen: Die Rede ist von der unlängst eingeweihten „Oldendorfer Hütte“, an der den Machern des Buches der Grönegau geradezu zu Füßen lag.

Einige hundert Aufnahmen

„Dieser herrliche Ausblick auf Oldendorf und weite Teile des Meller Stadtgebietes lässt erahnen, was der neue Bildband bieten wird“, machte Mittelstädt deutlich. Aus dem Fundus von einigen hundert Aufnahmen wählten der Fotograf, der Autor und die Herausgeber an diesem Tag 32 Exemplare für den Innenteil aus. Hinzu kamen weitere Motive für die Umschlagseiten.

Das neue Buch, das den Arbeitstitel „In 32 Luftsprüngen durch den Grönegau“ trägt, wird im Herbst dieses Jahres in ansprechender Aufmachung mit Festeinband, Fadenheftung und vierfarbigem Druck in einer Auflage von 500 Exemplaren erscheinen.