Drei Sirenenalarme am Wochenende in Gesmold und Welling CC-Editor öffnen

In diesem Mehrfamilienhaus in Wellingholzhausen ist am Samstag ein Elektrogrill in Brand geraten. Die Feuerwehr setzte zwei Lüfter ein, um das Erdgeschoss vom Rauch zu befreien. Foto: Martin Dove

Wellingholzhausen/Gesmold. Drei Mal Sirenenalarm gab es am Samstag in Wellingholzhausen und Gesmold: Neben dem üblichen Probealarm um 11.15 Uhr heulte die Sirene noch zwei weitere Male am Nachmittag und Abend. In zwei Fällen ging das Kochen schief, in einem Fall geriet ein Elektrogrill in Brand.