Melle. Das Mega-Event Meller Drachenfest wartet auch in diesem Jahr wieder mit vielen Höhepunkten auf. Einer davon wird sicherlich der neue Rekordversuch sein, der am heutigen Sonntag um 16.30 Uhr startet.

„Vor zwei Jahren stiegen 1040 Drachen gleichzeitig in den Himmel über dem Flugplatz in Melle“, erzählt Simone Marschall vom Drachenclub Osnabrück „Bleib bloß oben“. In diesem Jahr nun soll die Marke von 1100 Drachen erreicht werden: Sie alle sollen zur selben Zeit in der Luft sein.

Einige Frauen des Osnabrücker Drachenclubs machten sich also an die Arbeit, um die Drachen, die von Teilnehmern gebucht werden konnten, zusammenzubauen. 1850 Stück mussten zum Abholen bereit gemacht werden. Und selbstverständlich fehlt auch die Schnur auf der Rückseite jedes Drachenkörpers nicht, an der die Flugkörper dann in die Höhe gelassen werden sollen.

Sponsoren sorgten für diese Riesenmenge an Drachen. Und passend zum vor einigen Monaten begangenen runden Stadtgeburtstag werden auch 850 Drachen mit dem Logo der Stadt Melle aufsteigen.

Spaß hatten Sarah, Sylvia, Karin, Marion, Simone und einige andere Frauen wohl tatsächlich bei der doch eintönigen Arbeit. „Schließlich saßen wir tagelang in fröhlicher Runde“, sagt Simone. Ihre Aufgabe als Medienbeauftragte des Drachenclubs wird es anschließend sein, den Rekordversuch, seinen Ausgang und viele andere Höhepunkte des Drachenfestes in den sozialen Medien verbreiten.