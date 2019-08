Trend der Drachen-Szene: Comicfiguren am Meller Himmel CC-Editor öffnen

Eine überdimensionale „Hello Kitty“, die japanische Comicgestalt in Katzenform, präsentiert Oliver Stelling aus Bremen. Foto: Conny Rutsch

Melle. Alles, was mit Drachen zu tun hat, interessierte Oliver Stelling aus Bremen schon immer. Als die ersten Buggys von Drachen gezogen an den Meeresstränden entlang sausten, war er dabei. Die Anfänge des Kitesurfens erlebte er ebenfalls mit. Stelling ist natürlich auch in Melle dabei.