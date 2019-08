Musikprogramm kommt bei Drachen-Fans in Melle an CC-Editor öffnen

Fans bis an die Bühnenrampe: aus Sicht des Echtzeit-Keyboarders Emme. Foto: Conny Rutsch

Melle. Musik spielte am Samstagabend während des Drachenfestivals in Melle eine wichtige Rolle: Das Musikprogramm mit "Echtzeit" auf der Bühne am Flugfeld kam ebenso gut an wie der nächtliche Einsatz von "Faders Up!" im Wechsel mit DJ "Party Creator".