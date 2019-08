Melle. Als am späten Samstagabend beim Meller Drachenfest die illuminierten Drachen zehntausende Zuschauer verzauberten, lagen Stunden konzentrierter Arbeit hinter den Akteuren.

Ganz am hinteren des Selegflugplatzes hatten die ehrenamtlichen Mitstreiter des Osnabrücker Drachenclubs "Bleib bloß oben"die Drachen für den festlichen Abend in einem großen Zelt vorbereitet. Einige dieser Drachen sind mit LED-Leisten ausgestattet, deren Lichtpunkte in der Nacht dann wie Glühwürmchen wirkten.



Aber die Mitglieder sorgten dafür, dass es noch noch spektakulärer wurde. Große weiße Kastendrachen erhalten ein Gestänge aus Aluminium, an dem Feuerwerkskörper angebracht und entzündet werden. „Alles ist vorbereitet, um Lunten und Sprengschnüre zu legen“, erklärte Joachim Kreienbrink als zweiter Vorsitzender des Drachenclubs „Bleib bloß oben“. Er koordinierte gemeinsam mit dem Vorsitzenden André Schoebel die Vorbereitungen un ddie Choreografie dazu.

Bis zum Abend aber blieben die Feuerwerkskörper bewacht und wohlverwahrt in verschlossenen Kisten. Erst mit Beginn der Dämmerung wurde die pyrotchnsichen Anlagen an den Fluggeräten monierte. Und die Arbeit zahlte sich aus: Bei wunderschönem sternenklaren Nachthimmel machten pyrotechnischen Effekte in der Luft das nächtliche Spektakel samt anschließendem Feuerwerk der Spitzenklasse erneut zu einem Höhepunkt des Drachenfestivals.