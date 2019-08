Motorradfahrer in Melle schwer verletzt CC-Editor öffnen

Ein Notarzt landete mit einem Rettungshubschrauber an der Unfallstelle, um den schwer verletzten Motorradfahrer zu behandeln und zu bergen. Symbolfoto: Ursula Holtgrewe

Melle. Auf der Osnabrücker Straße in Melle ist am Samstag ein Motorradfahrer mit einem Anhänger kollidiert. Bei dem Unfall wurde der Kradfahrer nach Auskunft der Polizei in Melle schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.