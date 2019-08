Zurückgelassene Sporttasche: Polizei in Melle sucht Piratenfan CC-Editor öffnen

Die Polizei in Melle sucht nach einem kleinen Piratenfan, der seine Sporttasche verloren hat. Foto: Polizei Osnabrück

Melle. Einen etwas anderen Fahndungsaufruf hat die Polizei in Melle in dieser Woche abgesetzt. Auf der Wache wurde eine Sporttasche mit Piratenmotiv abgegeben. Die Beamten suchen nun nach "dem kleinen Freund von Jack Sparro" via Facebook.