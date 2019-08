Melle. Er fletscht die weißen Zähne, und die Zunge hängt ihm weit aus dem Schlund. Mit einer imposanten Größe von über 14 Metern ließ Rolf Zimmermann den Drachen-Drachen bereits am Vorabend des Meller Drachenfestes ein wenig Wind schnuppern. Seit Samstag zählt dieser Großdrachen zu den Publikumslieblingen.

Viele, viele Schnüre sorgen dafür, dass die Drachenfigur in Form in die Luft geht. Zum siebten Mal hat der Drachenbauer aus Bad Salzuflen solch einen „Tabrix“ entwickelt, entworfen und genäht. Jeder Flügel dieses Flugriesen misst vier Meter, und 150 Arbeitsstunden stecken in dem riesigen Fantasie-Tier.

„So ein großer Drachen entwickelt in der Luft leicht über 40 Stundenkilometer“, erzählt Rolf Zimmermann. Dann lasten auf den Leinen 150 Kilogramm. Das ist viel und gar nicht mal so ungefährlich. Wenn sich so ein riesiger Drachen losreißt und selbständig macht, dann kann er Menschen, die ihm in die Quere kommen, auch verletzen. Darum appelliert Rolf Zimmermann an die Besucher des Drachenfestes: „Bleibt bitte außerhalb der Absperrungen.“ Aber auch jeden, der einmal einen Drachen fliegen möchte, bittet er eindringlich: „Fliegt damit nicht über Menschen“. Dann auch Lenkdrachen erreichen ein hohes Tempo und können gefährlich werden.

Zum siebten Mal hat er diesen riesigen Drachendrachen gebaut, der nach dem Meller Drachenfest nach Vietnam gehen wird. Rolf Zimmermann arbeitet auf Bestellung und ist damit erfolgreich unterwegs. Mit dem Vorgänger dieses „Tabrix“, dem „Wiverex“, habe er die Deutsche Meisterschaft der Drachenflieger gewonnen, auch schon mit einem fliegenden Hummer.

Seit mehr als zehn Jahren ist er mit seinen Großdrachen auf Festivals unterwegs. Besonders die Einzelheiten seiner Figuren haben es ihm angetan. Eulen baut er mit großen ovalen oder runden Augen, die auf Bestellung wahlweise mit dem rechten oder linken Auge zwinkern.

Immer detailreicher baut er seine Figuren. „Das schützt vor Kopien“, betont Rolf Zimmermann und lässt den rotgelben Drachendrachen voller Freude noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.