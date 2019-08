Melle. Die Mitglieder der Familie Krüger heißen in der Drachenszene nur die „Bergadler“. Die Familie ist auf fast jedem Drachenfestival der Welt zu finden und sind natürlich seit Freitag auch in Melle dabei. Sie begeistern die Besucher mit ihren selbst genähten riesigen und märchenhaften Drachen.

„Papa, kann das fliegen“, hatte die Tochter den Vater gefragt und ihm ihr Kuscheltier gezeigt. Und Papa sagte: „Ja, klar.“ So beginnt die Geschichte der Familie Krüger, die seit 25 Jahren stablose Großdrachen baut. Selbstverständlich fliegt so ein Plüschtier überhaupt nicht, es sei denn, es fällt dem Kind aus der Hand. Aber Dirk Krüger hatte eine Idee. Vorsichtig zerschnitt er das Plüschtier in seine Einzelteile. Diese mass er dann sorgfältig aus und rechnete sie maßstabgetreu auf eine flugfähige Drachengröße, um für jedes Teil eine Schablone zu fertigen.

Ja, und dann konnte das Nähen mit dem geeigneten Drachenstoff losgehen. Als der erste selbst genähte Drachen dann tatsächlich auch flog, schlug das Drachenvirus in der Familie zu. Inzwischen touren Dirk Krüger, Ehefrau Sonja und die Töchter Celina, Mariele und Eleane mit ihren selbst genähten Großdrachen zu Drachenfesten – auf der ganzen Welt. Noch vor kurzem waren sie in Doha/Katar und im japanischen Tokio zu Gast. Heute ist die Familie nicht nur bei Insidern unter dem Namen „Bergadler“ bekannt. Dabei gibt es diese Tiere erstens gar nicht, und zweitens stammt die Familie auch nicht aus den Bergen, sondern aus Barntrup im westfälischen Kreis Lippe.

Die drachenbauende Familie braucht eine ganze Turnhalle, um so einen Großdrachen zusammensetzen zu können. Aus Meter um Meter Gleitschirmstoff entstehen die wohlbekannten Drachenfiguren: Käptn Blaubär verbrauchte etwa 300 Quadratmeter Stoff und ist 15 Meter groß oder Petterson und Findus bestehen insgesamt aus 500 Quadratmeter Tuch. Und dann gibt es auch noch solche Witzigkeiten wie einen fünf Meter großen Hund, der samt Knochen in die Lüfte steigt.

Wer die Familie als drachenverrückt bezeichnet, hat sicher nicht ganz unrecht, denn inzwischen entwerfen und nähen auch die Töchter ihre Flugobjekte. Doch Dirk Krüger sagt: „Wir sind ganz normale Menschen mit einem besonderen Hobby.“

Auf die Frage, warum Kinder immer so rennen, um einen Drachen steigen zu lassen, antwortet Sonja Krüger: „Ich baue mit Schülern Drachen, erkläre genau, wie sie sie richtig gegen den Wind steigen lassen sollen. Aber kaum sind wir draußen, vergessen die Kinder alles und rennen einfach los.“