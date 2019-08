Weniger Arztbesuche wären die Lösung in überfüllten Praxen in Melle

Melle. Die Anzahl der Ärzte in der Niederlassung nimmt ab, die Zahl der Patienten aber bleibt gleich. Folglich wird es in den übrig bleibenden Praxen immer voller. Und schon schallt die Forderung nach mehr Ärzten durch die Republik. Aber das ist nicht unbedingt die beste Lösung, meint unsere Kommentatorin.

Seit Jahren ist bekannt, dass deutsche Patienten im europäischen Vergleich am häufigsten zum Arzt gehen, die meisten Medikamente schlucken und oft geröntgt und operiert werden. Trotzdem leben sie nicht länger als ihre europäischen Nachbarn. Viel hilft in diesem Fall also nicht viel. Wenn es einen nachweisbaren Nutzen geben würde, der mit einer medizinischen Versorgung in dieser Dichte und Verfügbarkeit in Zusammenhang stünde, wäre die Forderung nach immer mehr Ärzten und mehr Behandlungen ja gerechtfertigt. Doch diesen Zusammenhang gibt es nicht.

Die Forderung müsste also lauten: Weniger Arzt-Patienten-Kontakte, dafür aber mehr Zeit pro Patient. Eine Forderung, die jeder Meller sofort unterschreiben würde. Das hätte allerdings zur Folge, dass sich auch jeder kritisch fragen muss, ob der Arztbesuch wirklich nötig ist. Und da ist jeder sich selbst der nächste. Solange es alle erdenklichen Leistungen in Arztpraxen quasi zum Nulltarif "auf Karte" gibt, tendiert das Bewusstsein der Patienten für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Ressource "Arztpraxis" gen Null. Die Leidtragenden sind nicht nur die Ärzte und Arzthelferinnen, sondern am Ende die Patienten selbst.