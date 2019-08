Melle . Zufriedene Gesichter bei den Gästen und den Organisatoren: Das diesjährige Lions-Dinner in Melle auf dem Kohlbrink unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Reinhard Scholz war erneut ein Erfolg. Mit 59 Tischen gelang es den Organisatoren unter Federführung von Garlitta Finke sogar, mehr Tische als bei den beiden vorherigen Veranstaltungen zu verkaufen.

Davon profitieren Jugendliche in Melle, denn alle Einnahmen des Abends kommen ohne Abzüge der Jugendarbeit in der Stadt zu gute.

Das gilt auch für die Erlöse der Tombola, die erstmals angeboten wurde. Für zwei Euro pro Los in der Trommel gab es viele interessante Preise.

Die Präsidentin des Lion Clube Melle-Grönegau, Anja Lange-Huber , freute sich in ihrer Begrüßung über die gute Resonanz, machte aber auch klar, dass die Lions ein Ziel haben: „Wir Lions würden uns freuen, irgendwann mit Ihnen, Ihren Ideen und den bunten Tischen den kompletten Marktplatz belegen zu können.“ Die Qual der Wahl

Apropos bunte Tische: Gespannt warteten die Gäste auf die Sichtung ihres Tischs durch eine Jury, denn wie immer sollte die schönste, die skurrilste und die schlichteste Tischdekoration ausgezeichnet werden. Die Jury-Mitglieder Silvia Mutschall, Andy Ronsiek-Niederbröcker und Garlitta Finke hatten angesichts der von den Gästen so unterschiedlich gedeckten und geschmückten Tische wirklich die Qual der Wahl.

Zwei Chöre unter den Gästen

Unter Beifall gaben sie schließlich die Gewinner bekannt. den 1. Preis, einen Rundflug über Melle, errangen die Teilnehmer des erst vor einem Jahr gegründeteKiwanis Club Melle. Der 2. Platz ging an den Tisch mit den Löwen, die demnächst zum Eisstockschießen nach Herford fahren können. Den 3. Preis , einen Restaurantbesuch, errangen die „Kaffeemädels“.

Im Lauf des Abends stellte sich heraus, dass auch Mitglieder zweier Chöre zu den Gästen zählten. Das sorgte denn auch für eine gesangliche Einlage, für die die Sänger viele Beifall erhielten.

Wie es sich für die Lions gehört, tummelte sich natürlich das große Maskotchen des Clubs zwischen den Tischreihen. In dem Löwenkostüm steckte Gesa Mutschall. Noch ein übergroßes Tier trat an dem Abend auf: Eine Ente, in deren Inneren Ann-Katrin Lange der Figur Leben verlieh. Dieses Maskotchen ist untrennbar mit dem Entenrennen der Lions an der Else verbunden, das in diesem Jahr aus Gründes des Naturschutzes ausfallen musste.

Präsidentin Anja Lange-Huber dankte den Gästen für ihr Kommen, dem Bürgermeister für die erneute Übernahme der Schirmherrschaft und den zahlreichen Helfern vor und hinter den Kulissen aus den Reihen des Lion Clubs.

„Ein schwedisches Sprichwort sagt: Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“, sagte Anja Lange-Huber. Umganssprachlich übersetzt bedeute das Sprichwort, dass ein guter Mensch nicht die Wohltaten vergisst, die im wiederfahren sind.