Melle. Mit einem neuen Rekord sollte das 14. Drachenfest Melle seinen emotionalen Höhepunkt am Sonntagnachmittag erreichen. Mehr als 1074 Drachen wollten die Veranstalter in die Luft bekommen und damit den eigenen Rekord übertreffen. Das hat nicht geklappt, der Laune tat das aber keinen Abbruch. Die schönsten Fotos vom Sonntag und die Bilder vom Rekordversuch finden Sie hier.

