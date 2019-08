Wellingholzhausen. Vor 400 Jahren wütete der Dreißigjährige Krieg auch bei Wellingholzhausen, heute ein Stadtteil von Melle. Schwedische Soldaten kämpften erfolgreich gegen die Truppen des Kaisers in einem erbitterten Religionskrieg.

Aus dieser Zeit rankt sich um den Hofeigner Rosemann in Kerßenbrock eine Sage. Die siegreichen Schweden verwüsteten Felder und Höfe, und auch die Familie Rosemann floh vor den Soldaten in den Teutoburger Wald.

Als Bauer Rosemann einige Zeit später auf seinen zerstörten Hof zurückkehrt, trifft er auf einen schwedischen Landsknecht, wird in einen Kampf verwickelt und erschlägt den feindlichen Soldaten schließlich mit einer Keule. Rosemann wird noch auf der Flucht in den Wald von schwedischen Soldaten gefangen genommen und nach Telgte gebracht. Dort soll er im Hauptquartier des Obristen erschossen werden. An ein Wagenrad gebunden wartet er auf die Vollstreckung des Todesurteils.

Laut der Sage aber war Heilig Abend, und die schwedischen Landsknechte tranken, gerieten in Streit, gingen mit Messern aufeinander los und vergaßen den zu Tode verurteilten Bauern. Dieser konnte mit dem Fuß ein Messer an sich ziehen und damit seine Fesseln zerschneiden. Der Sage nach sprach er dabei die Worte: „Herrgott, wenn Du mich rettest, will ich dir aus Dankbarkeit eine Kapelle erbauen.“ Tatsächlich konnte Rosemann unversehrt in sein Versteck fliehen.

An die Straße versetzt

Wegen dieses Gelübdes wurde im Jahr 1649, ein Jahr nach dem Ende des Dreißigjähirgen Krieges, auf dem Hof Rosemann eine Klause errichtet, von deren ursprünglichen Aussehen aber nichts mehr bekannt ist. Die Platte über der Tür der Klause, die heute zum Hof Rosemann gehört, weist aus: „Zur Ehre Gottes wurde diese Kapelle von Gebrüder Rosemann mit Hilfe ihrer Schwester gebaut im Jahre 1861“.

Die Klause steht an der Küingdorfer Straße gegenüber dem Gehöft Rosemann, dessen Existenz bis zum Jahr 1451 zurückverfolgt werden kann. Zwischen den Weltkriegen wurde sie vom Hofgelände an die Straße versetzt.

Marianne und Alois Rosemann, die heutigen Ahnen des Hofes, übernahmen den Hof. Sohn Stephan, der den Hof bewirtschaftet, erklärte, dass die Familie sich heute, wie früher auch, am Heiligen Abend zu einem Gebet an der Klause einfindet.

In der Klause befindet sich ein hölzerner Altartisch, von dem im Laufe der Jahre die alten, ebenfalls aus Holz gefertigten Figuren des Heiligen Josef und Johannes Nepomuk entwendet wurden. Eine Mutter Gottes mit Kind auf dem Arm wird seitdem nicht mehr in der Klause verwahrt.

Heute wird die Klause in ihrem Innern von zwei lebensgroßen Statuen aus Sandstein dominiert, die ehemals die Kirche zu Wellingholzhausen zierten. Es sind zwei Apostel, die Alois Rosemann vor vielen Jahren gemeinsam mit seinem Onkel Georg mit dem Frontlader aus der Kirche in die Klause brachte.