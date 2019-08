Melle. Die zwei Italienreisenden sind zurück. Mewes Wilken und Hund Snoop erwartete bei ihrer Rückkehr nach Wetter eine Überraschung. Die Nachbarn und Freunde Diana Kather und Leonard Grabe überreichten dem jungen Mann einen Pokal, als Anerkennung für eine erfolgreiche Radreise durch Italien.

Nachdem Wilken einige Tage in Asti verbracht hatte und über das Couchsurfing bei einer sehr gastfreundlichen älteren Dame Quartier gefunden hatte, machten Snoop und er sich über Genua auf den Weg nach Finale Ligure. „Es war landschaftlich unglaublich schön, ich hatte einen Zeltplatz mit direktem Blick auf das Meer. Mit Snoop habe ich viel Zeit am Strand verbracht. Es war Erholung für uns beide. Mit ihm habe ich mir am Strand eine Kokosnuss geteilt“, erzählt der 23-Jährige lächelnd.

Bedingungslose Treue

Dadurch, dass die beiden jeden Tag zusammen verbrachten, sind sie viel näher zusammengerückt. „Das Vertrauen, das er mir entgegenbringt und seine bedingungslose Treue, spüre ich jeden Tag mehr“, so Wilken. Erholt traten beide den Rückweg an. Am Gardasee legten sie eine Rast ein, bevor es am nächsten Tag über den Brennerradweg in Richtung Heimat ging.

So ging es los: Mit Snoop im Fahrradkorb von Melle nach Italien

„Der Brennerradweg war sehr gut ausgebaut und ging fernab der Brennerautobahn durch landschaftlich schöne Gegenden. Viele Radfahrer waren dort unterwegs. Der Anstieg war nicht einfach und mein Rad für diese Strecke deutlich zu schwer. Oft musste ich schieben. Aber wir haben es geschafft und das macht mich sehr stolz“, erzählt der junge Mann.

Für die Brennerabfahrt war der Wettergott jedoch nicht gut gestimmt. Es war kalt, windig und es regnete. „Snoop fand das alles gar nicht schön, dazu kam, dass er bei steilen Abfahrten ängstlich war in seinem Körbchen. Aber ich habe gut auf ihn aufgepasst, und gegen das schlechte Wetter hatte er seinen Pullover an und war in seine pinke Decke gewickelt“, erzählte er, während Snoop sich auf seinem Schoß gemütlich zusammenrollte.

Speichenbruch beendet Tour

Dann in Rosbach vor der Höhe, ungefähr 300 Kilometer vor Melle, kam es zu einem Speichenbruch, der ein Weiterfahren unmöglich machte. „Uns blieb nichts anderes übrig als die Heimfahrt mit dem Zug anzutreten“, so Wilken. Die nächste Tour ist schon als Idee in Mewes Wilken Kopf: „Ich möchte mit dem Rad nach Weißrussland. Aber jetzt geht für mich erst mal wieder die Schule los“, erzählt er. Diese Radtour war für Wilken eine unbezahlbare Erfahrung: „Egal wie groß die Aufgabe ist, Schritt für Schritt kann man alles schaffen“, sagte er selbstbewusst und streichelte dabei seinen treuen Reise- und Wegbegleiter Snoop, der genau wie Wilken den Pokal verdient hat.