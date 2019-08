Neuenkirchen. Segel hissen, kochen, Deck schrubben: Wer in den Ferien auf der faulen Haut liegen wollte, war beim CIA definitiv falsch. CIA steht in diesem Fall aber nicht für den Auslandsgeheimdienst der USA, sondern für "Christ in Action", dem Leitspruch der evangelischen Jugend der Christophorus-Gemeinde in Neuenkirchen.

Wie schon im vergangenen Jahr hat die evangelische Jugend diesen Sommer ihrem Leitspruch wieder alle Ehre gemacht und ist zu einem sechstägigen Segelabenteuer durch das Ijsselmeer, dem Markermeer und Abschnitte der niederländischen Nordsee aufgebrochen – Ganz im Stile des bekannten niederländischen Seefahrers Willem Barents.

Die Crew bestand aus 15 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren und vier erwachsenen Jugendbetreuern sowie dem niederländischen Skipper-Ehepaar Sipke und Monique. Start und Endpunkt der Tour war das am Ostufer des Ijsselmeeres gelegene ehemalige Fischerdorf Stavoren. Direkt bei der Einweisung durch den Kapitän wurde den Teilnehmern eines klar: „Auf See sind wir auf uns alleine gestellt und jeder muss mit anpacken. Vom Segel hissen bis zum gemeinsamen Kochen. Jeder hat eine Aufgabe und bringt sich für die Gruppe ein. Das ist das besondere und schöne am Segeln", betonte der Kapitän.

Krabben und Marshmallows

"Hier müssen die Jugendlichen ihre Teamplayer-Qualitäten unter Beweis stellen,“ weiß Jugendbetreuerin Franziska Lechtenbrink. Jeden Tag wurde ein anderer, neuer Hafen angefahren und die jungen Seefahrer hatten die Möglichkeit, die kleinen Fischereiorte am Ijsselmeer und Markermeer zu erkunden. Weitere besondere Highlights auf der Expedition waren unter anderem das Krabbenfangen mit Wäscheklammern auf Texel und am letzten Tag der Besuch der Kanincheninsel inklusive gemütlichem Lagerfeuer und Zubereitung von Marshmallows auf selbst geschnitzten Stöcken in den späten Abendstunden.

Gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen, gemeinsam Musik hören, gemeinsam über Gott und die Welt reden, gemeinsam lachen. Oder einfach mal auf hoher See in der Sonne die Seele baumeln lassen und Kraft tanken. „Das war für alle Jugendlichen eine tolle und in unserer heutigen digitalisierten Welt sicherlich auch ungewohnte Erfahrung, denn das Handy konnte endlich mal beiseite gelegt werden, da es an Bord weder Strom noch Empfang gab“, berichtet Lechtenbrink.

Auch für den kommenden Sommer ist wieder eine Segeltour in Planung: „Das Feedback der Jugendlichen war unglaublich gut und viele haben jetzt schon gesagt, dass sie auf jeden Fall wieder mitfahren wollen“, freut sich CIA-Mitglied Alisa Hoffmann, die dieses Jahr gemeinsam mit ihren Mitstreitern Linus und Franziska Lechtenbrink sowie Florian Möntmann die Jugendlichen auf der Fahrt betreute. Und dann wird es auch im Juli kommenden Jahres wieder heißen: Das Seefahrerabenteuer geht in die nächste Runde.