Klare Ansage aus Melle

Melle. Die Pläne der Bahn, das Bahnsteigdach am Meller Bahnhof zu entfernen, kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

as eindeutige Votum des Ortsrates Melle-Mitte ist ein erstes Signal, wohin in Sachen Bahnsteigdach die Reise gehen soll: Die Meller Bürger wollen ihren Bahnhof in der jetzigen Form erhalten wissen.

Das wird ein schwieriges Unterfangen, denn die Bahn gilt wegen der zahlreichen unterschiedlichen Zuständigkeiten als ausgesprochen schwieriger Verhandlungspartner, der zudem noch auf gültige gesetzliche Grundlagen aus Kaisers Zeiten vertrauen kann. Insofern ist es gut, dass bis zur Realisierung der angedachten Maßnahmen im Meller Bahnof noch Zeit bis 2023 ist. Dieses Zeitpolster sollte zügig genutzt werden, um Gegenmaßnahmen zu prüfen. Das gilt jetzt für die Stadtverwaltung ebenso wie für die Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Region. Alle gemeinsam müssen mobil machen, um die Bahnsteigdächer und damit das Gesicht des Meller Bahnhofs zu retten.

Eine ebenso klare wie baldige Positionierung des Stadtrates wäre für die Akteure da zusätzlich hilfreich.