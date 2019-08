Melle. Nicht hinnehmen wollen die Mitglieder des Ortsrats Melle-Mitte Pläne der Bahn AG, im Zuge von Sanierungsarbeiten im Jahr 2023 die Dächer der Bahnsteige im Meller Bahnhof zu entfernen und durch drei Wetterschutzhäuschen zu ersetzen. Einstimmig brachten sie eine Resolution mit Vorschlägen auf den Weg, um das Vorhaben der Bahn zu verhindern.

Non dolores error minus eaque. Est saepe dolores quia a distinctio distinctio vero.

Sunt dolorem qui ipsam architecto id ipsa. Fuga error aut adipisci hic. Beatae qui et error nisi. Modi optio facere facere placeat nulla quis ducimus. Porro quis molestiae fuga nam eum. Vitae voluptatem architecto et. Aut quod doloremque corporis error ipsum. Et veniam sit sunt sequi. Labore fugiat omnis est culpa quis sequi.