Melle. In Melle findet am Wochenende zum zweiten Mal ein Veranstaltungsdoppel aus Radrennen und Kartsport statt: Die Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück veranstaltet am Sonntag, 25. August, das dritte Kriterium für Lizenzradfahrer im Gewerbegebiet Rottwiese, während der AC Melle dort parallel einen Meisterschaftslauf im Kartslalom ausrichtet.

Das an der Rottwiese angesiedelte Unternehmen „Zentrale Autoglas“ ist der Kooperationspartner für das Doppelevent. Auf dem Firmengelände organisiert der AC Melle ab 9 Uhr ganztägig einen Pokallauf im Kartslalom als neunten Lauf zur ADAC Weser-Ems-Meisterschaft. Vom Meller Automobilclub sind Fabian und Marie Netemeyer sowie Keanu und Noelani Kaja am Start. In ihren Klassen führen Fabian Netemeyer und Keanu Kaja nach den bisherigen Läufen die Wertung an und machen sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel des Weser-Ems-Meisters im Kartslalom am Ende der Saison.



Vor dem Firmengelände veranstaltet die RRG von 11 bis 18 Uhr den bundesoffenen Großen Preis. Das Straßenradrennen für Lizenzfahrer wird auf einer gut zu fahrenden 1250-Meter-Runde im Bereich Ochsenweg und Rottwiese ausgetragen. Sieben Rennklassen von den Junioren U19 bis zu den Senioren 4 werden aufgeboten. Rennorganisator Helmut Philipp hofft auf gut 120 Teilnehmer bei der dritten Auflage. 143 Starter sind immerhin vorangemeldet.

Regelmäßige Sprints um Punkte

Das Radrennen zieht seine Spannung aus den regelmäßigen Sprints um Punkte. Für den jeweiligen Sprintsieger gibt es fünf Punkte, für die weiteren Platzierten drei, zwei und einen Punkt. Die Zwischenstände werden angesagt. Als Moderator konnte der erfahrene Rennsprecher Peter Krause gewonnen werden, der vielen Radsportfans etwa vom Münsterland-Giro bekannt sein dürfte. Es siegt am Ende der Fahrer, der unterwegs die meisten Zähler gesammelt hat – und nicht unbedingt derjenige, der als Erster über die Ziellinie rollt.

Bei den Besten gibt es eine Neueinteilung: In der Kategorie „Amateur Elite“ dürfen nur Fahrer starten, die im bundesweiten Ranking aktuell Platz eins bis 500 belegen. In dieser deutschen Rangliste sind Stars wie Pascal Ackermann und André Greipel genauso geführt wie drittklassige Profis aus Kontinentalteams. Die ab Platz 500 Gelisteten starten hingegen bei den Amateuren. „Früher gab es bei den Amateuren die Einteilung in A-, B- und C-Klasse, jetzt geht es nur noch um Elite oder Amateur. Und zweimal im Jahr wird entsprechend der gesammelten Punkte der Strich im Klassement gezogen“, erklärt der RRG-Vorsitzende. Daher können Fahrer beispielsweise im Frühjahr zur Elite zählen, im Spätsommer aber zu den Amateuren.

Der erste Startschuss an der Rottwiese ertönt um 11 Uhr für die Junioren U19 (Kriterium über 40 Runden, 50 Kilometer) und die Senioren 2 (50 Kilometer). Es folgen die Senioren 3 um 12.30 Uhr (35 Runden, 43,8 Kilometer). Die Amateure (50 Runden, 62,5 Kilometer) werden um 13.45 Uhr auf die Strecke geschickt. Um 15.15 Uhr rollen die Senioren 4 (43,8 Kilometer) gemeinsam mit den Frauen (43,8 Kilometer) auf die Runde. Mit dem Startschuss für die Amateur-Elite (55 Runden, 68,8 Kilometer) um 16.30 Uhr erlebt das Radspektakel seinen Höhepunkt.

Meller Spinneker am Start

Nationale Spitzenfahrer sind in Melle im Einsatz – wie der ehemalige deutsche Meister Uwe Hecht aus Leipzig, der bei den Senioren 4 erneut zu den Topfavoriten zählt. Dazu gehört ebenfalls Vorjahressieger Roman Kuntschik (Melsungen) bei der Amateur-Elite, der wie Cross-Spezialist Yannick Gruner (Stevens Racing Team) zu beachten sein wird. Einige Fahrer aus der Region sind dabei – vor allem in Reihen des Ausrichters RRG Osnabrück, davon so mancher mit Siegchancen. Mit Kai Spinneker vom SC Melle ist bei den Amateuren ein Grönegauer neu am Start, auf dem in seiner Heimat sicherlich viele Augenpaare ruhen werden.

Anzeige Anzeige

Die Wetteraussichten für Sonntag sind fantastisch. Da lohnt sich doch ein Ausflug mit dem Rad zu den zwei- und vierrädrigen Tempospezialisten an der Rottwiese.