Wenn bei Starkregen die Pegel der Bäche und Flüsse in Melle steigen, sorgen sich viele Bürger in Gesmold um ihre Gärten und Häuser. Archivfoto: Kirsten Muck

Gesmold. „Es tut sich nichts, die Hochwassergefahren werden zu leicht genommen“, so kritisierte Bürger Ansgar Rietmann „fehlende Fortschritte“ beim Hochwasserschutz. Dieses Thema stand eindeutig im Mittelpunkt der zweieinhalbstündigen Sitzung des Gesmolder Ortsrates am Mittwochabend im Gasthaus Kellersmann. Ebenso wurde moniert, dass es zur nächsten Kirmes immer noch kein öffentliches W-Lan an der Femlinde geben wird.