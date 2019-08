Riemsloh. Das war eine ungewöhnliche Überraschung für Wilhelm Martmüller: Beim ältesten Müller Niedersachsens an der Martmühle von Hoyel stellten sich Boris und Dimitry Kert aus St. Petersburg an der Haustür vor.

Der 73-jährige Vater und sein Sohn (31) fahren mit einem zum Wohnmobil umgebauten Wohnmobil jedes Jahr während der russischen Ferien durch ein westeuropäisches Land. Die Reise finanzieren die beiden Kunstlehrer unter anderem mit dem Verkauf von Bildern, die sie von besonderen Gebäuden anfertigen.

Wie der Zufall es wollte, besitzen die beiden Russen am Ladoga-See in Karelien eine Datscha. Wilhelm Martmüller kennt den riesigen See aus eigener Anschauung, denn er hat sich dort über den Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für den Erhalt der Kirche auf dem Soldatenfriedhofs in Solugbowka engagiert. Dort sind deutsche, finnische und russische Soldaten bestattet. Das Gebiet südlich des Sees war im Zweiten Weltkrieg stark umkämpft.

Heute bildet der See im Sommer das Sehnsuchtsziel vieler Bewohner von St. Petersburg, die dort je nach Geldbeutel kleine Häuschen oder schlossähnliche Villen mit Hubschrauberlandeplatz besitzen.

Auf die Frage, wie Vater und Sohn ausgerechnet zur abgelegenen Martmühle an der Warmenau gekommen sind, schmunzelten beide: Ihr Trick sei es, immer die kleinsten Straßen zu fahren, die sie finden können.

Karte auf dem Schoß

Gestartet waren sie nach einem Besuch von Freunden in Dortmund. Die Karte auf dem Schoß, fuhren sie immer in nordöstlicher Richtung und hatten kleine Ortschaften abgeklappert. Dabei entstanden Aquarelle, Ölbilder und Bleistiftzeichnungen von Schlössern, Bauernhöfen und schmucken Privathäusern. Oft ist auch der Hund des Hauses mit abgebildet.

In Hoyel seien sie einfach bergabwärts gefahren, bis sie an die Warmenau und damit automatisch auch auf das Mühlengebäude stießen.

Dimitry Kert spricht gut Deutsch. Die Sprache hat er zunächst in der Schule und später während seines Studiums an der Kunstakademie in St. Petersburg gelernt. Er unterrichtet heute selbst das Fach Kunst, und auch sein Vater ist noch als Kunstlehrer aktiv.

Erste Fahrten im Boot

Es war auch Boris Kert, der schon als junger Mann mit seiner Frau zunächst Russland, dann Finnland und später skandinavische Länder mit einem Boot bereist hat. Auch damals sorgte der Verkauf von Bildern für das Geld, das die damals jungen Leute zum Leben brauchten. „Mein Frau ist auch Künstlerin, aber sie ist dieses Jahr auf der Datscha geblieben“, berichtete Boris in fließendem Englisch.

Inzwischen finden die Auslandsfahrten mit dem Auto statt. Den Nissan-Geländewagen hatten sie als Pick-up in Russland gekauft und dann in Eigenarbeit mit Unterstützung von Freunden mit der Wohnkabine versehen.

Bis Ende September haben die beiden noch Zeit, um sich in Deutschland aufzuhalten. „Dann sind die Schulferien zu Ende, und unsere Visa laufen ab“, erklärte Dimitry Kert. Sie fühlen sich wohl in Hoyel, wollen ihre Reise aber dennoch bald fortsetzen. „Deutschland ist ein so schönes Land, wir wollen noch viel sehen“, erklärte Boris Kert.