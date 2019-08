Hüde. Mannsbilder lautet der Titel der Skulpturenausstellung, die Künstlerin Gerlinde Buddrick in Hüde am Dümmer präsentiert.

Im ehemaligen Schafsstall kann man „Zwerge im Garten Eden“ bestaunen, amüsant erotisch und nicht ganz jugendfrei. Versteckt im Schilf liegt Herr Brock und im Buchenrondell stehen und liegen Interpretationen zu Jesus – fünfmal anders. Das ein Hektar große Anwesen lockt mit exzellenter Kunst und einem wunderschönen Garten.

Wer für einen Sonntagsausflug noch einen inspirierenden und erholsamen Ort am Wasser sucht, wo es sich im Grünen entspannen und kulturell anregen lässt, wird am Ostufer des Sees fündig. Dort öffnet sich zum achten Mal ein Natur-Kunst-Kosmos, zu dem Gerlinde Buddrick elf ausgewählte Künstlerinnen und Künstler einlud, ihren parkähnlichen Garten mit Exponaten zu bereichern. Der Garten wuchs in mehreren Jahrzehnten von der Viehweide hinter dem Deich zur Kulisse für bildhauerische Arbeiten heran.

Wann ist ein Mann ein Mann? Was macht einen Mann aus – in der Kunst? Die Bildhauerinnen und Bildhauer beziehen Stellung und spielen mit den unterschiedlichen Fassetten des Mannseins aus ihrer Sicht. Vom Krieger über Boxer, Othello, Kasperl, Cowboy, Jesus, Rosenkavalier, Platzhirsch, Gartenzwerg und zarten Jüngling – Assoziationen mal überraschend, mal unerwartet plastisch. Das soziale Wesen Mann

Direkt ins Auge springt Besuchern die „Schmetterlingssammlung“, eine Werkgruppe von fünf Figuren der Münsteraner Künstlerin Silke Rehberg. Ihre Spezies „Mannsbilder“ aus der realen Kunstszene stellen einen gelungenen Beutezug dar, der Berühmtheiten wie eine Trophäe vor der Schilfzone präsentiert. Die Standbilder sind jedoch nicht aufgesockelt, sondern schweben, wie Lepidopteren im Holzkasten. Der Titel gibt einen Hinweis auf das Prinzip der Umgestaltung, das Silke Rehberg leitet, wenn sie die genaue Kopfwiedergabe eines Modells mit gewagten Körper- und Kostümstudien fremdländischen Kulturen zuordnet.

Ganz anders die aus einem Steinblock gestalteten, gedrungenen androgynen Figuren – die Bildsprache des Bildhauers Hans- J. Müller. Ihn interessiert der Mann als soziales Wesen mit seinen Zwischen-Raum-Facetten.

Ein alter Schafsstall öffnet sein überraschendes Innenleben. Fritz Vehring aus Syke präsentiert hier seine Werkgruppe „Zwerge im Garten Eden“ – erotisch inspirierte Studien zu Gartenzwergen -, die hier im Garten zum ersten Mal öffentlich ausgestellt sind.

Der Garten selbst ist ein weiteres Highlight: klar strukturiert, trotzdem idyllisch und von einer beruhigenden Schönheit. Wer zwischen Lavendel, Spalierbäumen und Gräser flaniert, der fühlt sich gerade bei schönem Wetter auf dem Areal mit dem reetgedeckten Haus eher wie in England, als in der norddeutschen Tiefebene. Pflanzen bilden Kulisse

In einem Skulpturengarten bilden Pflanzen die Kulisse und den architektonischen Hintergrund für zeitgenössische Kunst. In gewisser Weise wird ein Theaterraum geschaffen, in dem die Gärtnerin oder der Gärtner Bühnenbilder für die Auftritte der Skulpturen erfindet und eine anregende und entspannende Atmosphäre herbeizaubert. Auch Gärtnern ist in hohem Maße eine darstellende Kunst.

Der Skulpturengarten Dümmer See ist sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, der Eingang ist am Katenweg 14, Der Eintritt kostet fünf Euro (Bitte an der Straße parken)

Weitere Informationen auf www.skulpturengarten-duemmersee.de