Das SCM-Organisationsteam des Stadtlaufes mit (von links, sitzend): Wolf-Dieter Fehling, Iris Busch, Thomas Kriesten, Hermann Kuipers, Rudi Rauschenbach sowie (stehend): Peter Meinke, Berthold Wesseler, Erich Urner, Carl Wäsche, Alfred Reehuis, Johannes Belt und Werner Gelhot. Auf dem Foto fehlen: Sabine Jesse, Patrick Gelhot. Foto: Meinke

Melle. Am Samstag, 7. September, wird der 17. Meller Stadtlauf wieder zahlreiche Sportler vom Bambini-Gasgeber bis zum Zehn-Kilometer-Dauerbrenner in die City locken. Zwischen 15 und 19.30 Uhr werden zehn Läufe im Zentrum gestartet. Am Rande der Strecke dürften wieder viele Zuschauer für Stimmung sorgen. Die Organisatoren vom SC Melle bereiten das Großereignis schon seit Monaten vor.