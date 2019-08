Gesmold. Kürzlich fand nach zwei Jahren wieder das beliebte Soccercamp von Viktoria Gesmold im Sportpark an der Else statt. Unter der Leitung des A-Lizenztrainers Benjamin Hettwer trainierten 55 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren das Dribbeln, Passen und den Torschuss.

Die Kinder wurden in fünf Gruppen eingeteilt und konnten mit Unterstützung der Viktoria-Engagierten Paula Asplan, Marie Niederwestberg, Lucas Kruse, Steffen Meyer, Simon Niederwestberg, Jonas Schmeiduch und Tom Stratmann unbeschwerte Stunden erleben. Das Essen und Trinken wurde den Teilnehmern von fleißigen Helfern jederzeit angeboten und gerne angenommen. In den Pausen konnten die Kids ihre Schussgeschwindigkeit mit einem Radarmessgerät und ihre Zielgenauigkeit an der Torwand testen.

Zwar ziemlich abgekämpft, aber glücklich gingen die Kinder am Sonntagnachmittag mit ihren neuen Trikots, Bällen und Trinkflaschen nach Hause. "Der reibungslose Verlauf und der tolle Einsatz der freiwilligen Helfer sind ein guter Grund, ein solches Soccercamp mit Unterstützung des Gesmolder Förderkreises Fußball noch einmal stattfinden zu lassen", bilanzierte Thomas Linnemann, Jugendobmann von Viktoria Gesmold.