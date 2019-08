Melle. Seit fast 300 Jahren gehören die beiden Kirchen von Melle-Mitte zum Panorama dieser Stadt. Nun hat die St.-Petri-Gemeinde, im Rahmen des 850-jährigen Stadtjubiläum, einen neuen Kirchenführer von St. Petri herausgegeben.

Die Kirchengemeinde hat für die Erstellung dieser Schrift den Geographen Fritz-Gerd Mittelstädt gewinnen können.

Stadtgeschichtliche Entwicklung

In diesem Kirchenführer, der den Titel trägt „Bau und Botschaft(en) – die St.-Petri-Kirche in Melle – die evangelische Kirche als Bedeutungsträger mit ihrem Zeichensystem“, setzt sich der Autor neben der stadtgeschichtlichen und baulichen Bedeutung auch mit den besonderen Kennzeichen dieser Kirche auseinander.



Diese Schrift ist im Gemeindebüro und an den Tagen der geöffneten Kirche für 5 Euro erhältlich. Wer mehr über die St.-Petri-Kirche erfahren möchte, ist schon heute zu einem Vortragsabend am Mittwoch, 30. Oktober, in St. Petri eingeladen. An diesem Abend wird Fritz-Gerd Mittelstädt einen Vortrag zum Thema seiner Schrift halten. Bilder und Musik werden den Abend bereichern.