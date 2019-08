Oldendorf . Eine böse Überraschung erlebte jetzt im Meller Stadtteil Oldendorf die Initiative gegen den Bau einer Schweinemast-Anlage: Info-Plakate im Ort wurden zerstört. Nach Angaben von Wolfgang Peuker, einem Sprecher der Initiative, sei der Täter aber bekannt und ist angezeigt worden.

Bei den Protestplakaten handelt es sich um aufwändig hergestellte Kunststoffbanner, die von Mitgliedern der Bürgerinitiative auf Privatgrundstücken mit Sicht zur Durchfahrtsstraße aufgehängt worden waren. Die Banner wurden nun offenbar nachts entweder zerstört oder verschwanden spurlos.

„Kurze Zeit später stand der Täter bereits fest“, vermeldet Peuker. Es habe sich ein Zeuge gemeldet, der einen jungen Oldendorfer bei dieser Form des Vandalismus beobachtet habe, so Peuker. Zwei weitere Zeuginnen hätten sich ebenfalls gemeldet und es sei Strafanzeige erstattet worden.

Die Polizei in Melle bestätigte den Eingang einer entsprechenden Anzeige.

Ziel der durch die Initiative ausgehängten Plakate war es, auf eine Info-Veranstaltung am kommenden Samstag hinzuweisen. Dabei soll nach Angaben Peukers noch einmal die Brisanz der mit dieser Form der Tierhaltung verbundenen Probleme beleuchtet werden. 11 Uhr an der Turnhalle

Die Genehmigung zum Bau des Schweinemaststalls war Anfang Juli durch die städtische Bauverwaltung erfolgt. Die Initiative hat nach eigenen Angaben Widerspruch eingelegt.

Die Info-Veranstaltung am Samstag dem 24. August um 11 Uhr an der Turnhalle in Oldendorf ist öffentlich.