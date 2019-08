Campingplatz in Melle profitiert vom Boom in der Branche

Gesmold. Das gute Wetter hat dem Inhaber des Campingplatzes am Ludwigsee in Gesmold im ersten Halbjahr gute Zahlen beschert. Er profitiert vom Boom im Campingtourismus.

Die positiven Effekte für den Einzelhandel und die Gastronomie, die von Campingplätzen ausgehen, sind nicht zu unterschätzen. Die Campinggäste kaufen Lebensmittel, gehen Eis essen, schauen sich Museen und Sehenswürdigkeiten an. Sie geben vor Ort Geld aus, dass die lokale Wirtschaft vor allem in ländlichen Regionen dringend braucht.

Deshalb ist es so wichtig, den heimischen Camping-Tourismus zu stärken und attraktiv zu gestalten. Dann geben die deutschen Camper ihr Urlaubsgeld auch nicht am Mittelmeer, sondern am Ludwigsee aus. Der Campingtourismus boomt, und da sollte sich Melle ruhig ein Stück vom großen Kuchen sichern.