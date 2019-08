Für eine Superstimmung sorgte die Kultband „Red Hot“ bei „Welling rockt“. Foto: Ortsrat Wellingholzhausen

Wellingholzhausen. Um einmal so richtig Party machen zu können, war jetzt ein Besuch auf dem Kirchplatz des Beutlingsdorfes gerade richtig. Nach den gefeierten Auftritten in den vergangenen Jahren im „Fachwerk 1775“ sorgte die Kultband „Red Hot“ bei „Welling rockt“ bis tief in die Nacht hinein für eine Superstimmung.