Melle. Er organisiert den Betrieb, überprüft die Felder und melkt seine 70 Kühe täglich. Viel Erfahrung und moderne Hilfsmittel für Sehbehinderte machen möglich, dass Werner Meierfrankenfeld trotz Erblindung einen Biohof führt.

