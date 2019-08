115 Jahre alt ist die voll funktionsfähige Handhebeldruckspritze, die Kirsten Eppmann im „Kleinen Dorfmuseum“ präsentiert. Foto: Norbert Wiegand

Bruchmühlen . Einblicke in längst vergangene Zeiten gibt das neu eröffnete „Kleine Dorfmuseum“ am Sandhorstweg 65 in Bennien. In einer Scheune des einstigen Hofes Overdieck präsentiert Kirsten Eppmann Zeugnisse bäuerlicher Handwerkskunst, alte landwirtschaftliche Geräte sowie Tee- und Kaffeegedecke aus mehreren Jahrhunderten.