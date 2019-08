Schwere Arbeit hatten sich Rudolf Brockmeyer, Tobias Wageringel und Detlef Wolff (von links) vorgenommen, als sie die Absperrgitter setzten. Foto: Christoph Franken

Melle. Trotz strömenden Regens packten am Wochenende auf dem Segelfluplatz alle mit an: Mitglieder des Segelflugvereins und Mitglieder des Osnabrücker Drachenclubs „Bleib bloß oben“ begannen mit den Vorbereitungen für das große Drachenfest am kommenden Wochenende.