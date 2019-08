Neuenkirchen. Respekt – so wichtig und so wenig selbstverständlich – stand im Mittelpunkt des Neuenkirchener Sonntags: Respekt zollte Laudator Alfred Reehuis dem Geehrten Dieter Bekkötter, aber auch allen Ehrenamtlichen im Stadtteil und darüber hinaus.

Bereits zum 13. Mal bildete der Neuenkirchener Sonntag für den Ortsrat den willkommenen Rahmen, um den vielen Ehrenamtlichen Dank zu sagen und - stellvertretend für alle – eine besondere Ehrung vorzunehmen. „Die anderen machen schon?“ In Neuenkirchen sei diese ansonsten weit verbreitete Haltung nicht typisch, zeigte sich Ortsratsmitglied Eike Krystosek bei der Begrüßung überzeugt: „Hier wird nicht nur geredet, sondern sich engagiert und gemacht.“



Engagement gewürdigt

Der Neuenkirchener Sonntag, zu dem der Ortsrat diesmal in die frisch renovierte Aula der Wilhelm-Fredemann-Oberschule einlud, würdigte dieses breite Engagement vor Ort und insbesondere die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr. Ihr gehört Dieter Bekkötter seit fast einem halben Jahrhundert an: Als damals Zehnjähriger trat er 1971 in die Jugendfeuerwehr ein, wechselte mit 18 Jahren in die aktive Wehr und übernahm zehn Jahre später seine erste Leitungsfunktion als Jugendwart.

Er wurde stellvertretender Ortsbrandmeister und im Jahre 2002 schließlich Ortsbrandmeister – eine ebenso arbeitsintensive wie verantwortungsvolle Funktion, die er 17 Jahre lang innehatte. In dieser Zeit erhielt die Neuenkirchener Wehr ein neues Feuerwehrhaus. Auch sämtliche Fahrzeuge wurde währenddessen erneuert. „Respekt davor, dass du in all den Jahren die Feuerwehr in personeller und technischer Ausstattung so gut aufgestellt hast“, sprach Reehuis den vielen Gäste in der Aula aus dem Herzen.

Doch der Laudator fand auch kritische Worte, denn: „An Respekt fehlt es heutzutage oft, wenn es um die Einsätze der Feuerwehren geht.“ Reehuis verwies auf die zunehmende Rücksichtslosigkeit und die Behinderung von Einsatzkräften. Und er forderte unmissverständlich: „Wir müssen diese Auswüchse als Gesellschaft unbedingt zurückdrängen!“

Stadtteil bunter und besser

Sein Dank galt unterdessen auch Dieter Bekkötters Ehefrau und seiner Familie. Denn nur mit familiärem Rückhalt sei ein solches ehrenamtliches Engagement möglich. Bekkötter selbst gab die ihm ausgesprochene Ehrung gleich weiter an seine Feuerwehr-Kameraden: „Ohne sie würde ich hier nicht stehen.“ Anerkennung sprach den Feuerwehren im gesamten Stadtgebiet auch Bürgermeister Reinhard Scholz aus. Der Einsatz der „ältesten Bürgerinitiative der Welt“ sei nicht hoch genug zu schätzen.

Dabei beschränkt sich das Engagement der Wehren nicht allein auf ihre Kernaufgabe. „Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil der Ortsgesellschaft und tragen dazu bei, dass der Stadtteil noch bunter und besser aufgestellt ist.“ Einen Blick auf das Geschehen vor Ort von den Kitas über die Dauerbaustelle Oberschule bis zu Jugendarbeit und Radwegen warf in guter Tradition Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling.

Für den stilvollen musikalischen Rahmen der Feierstunde sorgte ein Ensemble des Posaunenchores, bevor es mit einer Auswahl delikater Suppen zum gemütlichen Teil überging.