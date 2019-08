Reifen als wilder Müll ein Ärgernis in Melle – Polizei ermittelt CC-Editor öffnen

Zwei Euro würde ein Altreifen bei ordungsgemäßer Entsorgung kosten. Wir er bei der Awigo mit Felge angeliefert, sind vier Euro zu zahlen. Archivfoto: Christian Geers

Wellingholzhausen/Melle. Gleich zwei Mal sind in den vergangenen Tagen in Meller Waldstücken Reifen illegal entsorgt worden. In beiden Fällen handelte es sich dabei um jeweils 150 bis 200 Altreifen.