Beinahunfall an Meller Bahnübergang: Zeugen gesucht

Noch mal gut gegangen: Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Bahnübergang Oldendorfer Straße in Melle. Symbolfoto: dpa

Melle. Schon wieder der unfallträchtige Bahnübergang an der Oldendorfer Straße in Melle: Dort kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag zu einer Beinah-Kollision zwischen einem Zug und einem Pkw.